Crisi epilettiche improvvise Chiara scopre tumore al cervello in gravidanza | operata d'urgenza e bimbo salvo

La storia a lieto fine di Chiara, una 38enne piemontese che dopo l'intervento ha potuto proseguire la sua gravidanza e nei giorni scorsi ha finalmente dato alla luce il suo piccolo nello stesso ospedale Molinette di Torino dove i chirurghi sono riusciti ad asportare completamente il tumore cerebrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

