Criptovalute svolta epocale nell' Asia centrale | nasce l' architettura regolatoria tra Kazakistan Turkmenistan e Uzbekistan
Tre Paesi per un'unica strategia: Astana, Ashgabat e Tashkent stanno regolando a passi da gigante le valute digitali anche per attrarre gli investimenti Due giorni fa, in una sessione del Senato kazako, l'Agenzia di Monitoraggio Finanziario (AFM) ha annunciato un'iniziativa destinata a trasfo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
