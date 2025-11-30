Cremonese a Bologna ci vuole un’impresa Riecco Pezzella e Grassi
Cremona, 30 novembre 2025 – La Cremonese completerà il quadro della tredicesima giornata della serie A andando a giocare il posticipo del lunedì (fischio d’inizio alle 20.45) in casa di un Bologna più che lanciato sia in Italia che in Europa. I rossoblù di Italiano, in effetti, stanno attraversando un ottimo momento di forma e il pronostico pende senza dubbio dalla loro parte. Per la squadra di Nicola, reduce dalle tre sconfitte consecutive con Juventus, Pisa e Roma, non sarà facile far ripartire il proprio cammino e conquistare punti sul campo dove anche il Napoli, recentemente, si è dovuto arrendere in modo evidente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
