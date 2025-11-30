Luigi Consonni (nella foto) esordisce sulla panchina dei Leoni e nella rosa dei giallorossi entra il difensore argentino Damian Salto. Non mancano le novità nell’ambiente del Poggibonsi per la partita odierna Lotti (ore 14,30) con il Camaiore. Che ha a sua volta un nuovo mister al timone: al posto di Pietro Cristiani, ecco Stefano Turi. Il Poggibonsi cerca i tre punti in un altro confronto decisivo per le sua volontà di risalita. "Tentare la rimonta è un obbligo morale per il Poggibonsi - afferma Consonni - anche per il valore della piazza, una delle principali della serie D. Sono stato contattato dal direttore sportivo Bucciarelli, che avevo conosciuto al tempo in cui lavorava per la Sangiovannese, e dal presidente Vellini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Credici Poggibonsi! C’è il Camaiore. Consonni: "Ora proviamo a risalire"