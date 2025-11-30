Cral Buitoni | avanti tutta Ecco il progetto del museo

di Claudio Roselli Il Cral Buitoni continuerà la propria attività, lavorando sia per la realizzazione del museo dedicato al vecchio stabilimento, sia per i 200 anni della fondazione a della nota casa di paste alimentari e prodotti da forno. Un protocollo d’intesa con l’ Associazione di Promozione Sociale (Aps) 1827 va oltre il passaggio di proprietà dell’azienda per dare continuità alla storia della Buitoni nella città di origine e ai nuovi marchi, oltre che a quello storico e soprattutto per preservare i principi e le finalità del Cral e delle persone che ne hanno fatto parte. Interessanti i punti di accordo stipulati: si comincia dalla multiforme valorizzazione dei due secoli della Buitoni attraverso la ricerca, la raccolta, la conservazione e la divulgazione della memoria storica estesa allo stabilimento e all’evoluzione dei processi produttivi; si prosegue con la conoscenza legata ai metodi produttivi e poi con la progettazione (punto 3) del Museo dell’Archeologia Industriale della Pasta", ovvero l’attivazione di un tavolo di lavoro per la fattibilità e la scelta logistica dello spazio espositivo che racconti l’evoluzione dello stabilimento a livello sia produttivo che umano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

