Cotral dalla Regione 32 milioni per le manutenzioni | ne beneficia anche la Metromare

Revisioni, manutenzioni programmate e interventi straordinari sulla flotta. A questo servono i 32,4 milioni di euro che la regione Lazio, con un’apposita delibera, ha messo a disposizione di Cotral.Come vengono impiegati i fondiI fondi sono finalizzati a rispondere a precise richieste che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

