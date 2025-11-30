Costretto a vivere in catene sporco e in solitudine | le guardie zoofile salvano un cane
Otto anni di catene, di silenzio e di solitudine. Questa era la vita di Ric, un cane che ha conosciuto poco affetto e molta trascuratezza. Quando le guardie zoofile dell'Oipa di Brescia hanno fatto il loro controllo di routine in un paese della Bassa, quello che doveva essere un semplice. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
