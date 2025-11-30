Così Lodovico Festa ha fatto a maglia il meglio della letteratura

Vorrei scrivere mille righe, ma ne ho solo una cinquantina per recensire l’ultimo libro di Lodovico Festa, Nonsapendo Fare a maglia. Festa, detto Viki, come ricorda nella prefazione Mattia Feltri, è stato il nostro capo agli esordi del Foglio. Il suo ultimo libro è solo un pezzo della sua compulsiva e lunga lettura, da uomo colto che non si prende sul serio. Viki, cit.432, è come una sua citazione: «ho la terribile sensazione che, siccome ho una barba bianca e sono seduto in fondo alla sala, tu ti aspetti che ti dica la verità su qualcosa. Maquesti sono solo i posti a sedere a buon prezzo, non il Monte Sinai». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

