Così Lodovico Festa ha fatto a maglia il meglio della letteratura
Vorrei scrivere mille righe, ma ne ho solo una cinquantina per recensire l’ultimo libro di Lodovico Festa, Nonsapendo Fare a maglia. Festa, detto Viki, come ricorda nella prefazione Mattia Feltri, è stato il nostro capo agli esordi del Foglio. Il suo ultimo libro è solo un pezzo della sua compulsiva e lunga lettura, da uomo colto che non si prende sul serio. Viki, cit.432, è come una sua citazione: «ho la terribile sensazione che, siccome ho una barba bianca e sono seduto in fondo alla sala, tu ti aspetti che ti dica la verità su qualcosa. Maquesti sono solo i posti a sedere a buon prezzo, non il Monte Sinai». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Abitava in via Domenico Berra... Era un borgo rinomato sotto Roma, una delle entrate in Mediolanum. Nel 1200 si costruì qui la Chiesa di Santa Maria Rossa, che ospitava dipinti anche del Bergognone. Lodovico Festa ph: Milano segreta ig Vai su X
Presentazione del libro "Non sapendo fare a maglia. Diario di viaggio di un lettore compulsivo" di Lodovico Festa Dopo i saluti iniziali del presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, sono intervenuti Giuliano Ferrara, Maria Teresa Meli e Mattia Feltri - facebook.com Vai su Facebook
LODOVICO FESTA: IL DIARIO DI VIAGGIO DI UN LETTORE COMPULSIVO IN 555 CITAZIONI E AFORISMI - Diario di viaggio di un lettore compulsivo di Lodovico Festa è disponibile in tutte le librerie: un florilegio di 555 ... Riporta opinione.it