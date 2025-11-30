Il Giornale è entrato in possesso in esclusiva di corrispondenza interna all’Oms che si prefigura come un macigno sulla gestione di Giuseppe Conte e Roberto Speranza della pandemia, tirando in ballo anche clamorose omissioni dell’Istituto Spallanzani di Roma e del suo direttore dell’epoca. Giuseppe Ippolito. Il 29 giugno 2020, il direttore di Oms Europa Hans Kluge manda una e-mail a Ranieri Guerra, ex Dg della Prevenzione del ministero della Sanità, mandato in Italia a dare una mano al Cts, in cui lo stesso Kluge mette in copia i vertici dell’Oms europeo per ringraziare Guerra del suo impegno svolto in Italia: «Grazie per la tua dedizione e per averci mantenuti sulla giusta strada per quanto riguarda la risposta dell’Italia alla pandemia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Così l'Italia non ha implementato la sorveglianza clinica durante il Covid