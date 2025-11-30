Così due giovani stanno ridisegnando la cucina di campagna della Lombardia

Quac Zelata, premiato come Novità dell’Anno nella Guida Lombardia 2026 del Gambero Rosso, nasce dentro le Cascine Orsine e porta in tavola una cucina agricola che segue l’orto, le stagioni e le erbe del territorio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

