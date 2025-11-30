Cos’ha detto Elly Schlein alla convention di Montepulciano
«Siamo un partito plurale, non siamo una caserma, né un partito personale. Siamo un partito che si confronta, ma che poi arriva alla sintesi. Pluralismo è discutere: e oggi qui la maggioranza si è allargata». L’ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein chiudendo l’iniziativa Costruire l’alternativa promossa a Montepulciano dalle tre aree che l’hanno sostenuta alle primarie (Franceschini-Orlando-Speranza). «Continuerò a essere la segretaria di tutti». «Il Pd è un perno fondamentale di questa alleanza, un ruolo costruito sul campo, tornata dopo tornata. Serve una proposta che sappia unire più voci e culture, anche personalità fuori da noi», ha proseguito Schlein. 🔗 Leggi su Lettera43.it
