Cosenza schianto fatale tra due auto | morti due 20enni feriti altri 4 giovani

E’ ancora sangue sulle strade italiane. Quando si tratta di fine settimana, gli incidenti purtroppo si moltiplicano fino a perderne il conto. Questa volta, un impatto a dir poco tragico che si è consumato nella provincia di Cosenza, sulla statale Jonica, dove due auto, una Fiat Panda e un’Alfa Romero Mito, si sono scontrate all’altezza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cosenza, schianto fatale tra due auto: morti due 20enni, feriti altri 4 giovani

