Cosa vuoi da me! Spalletti infuriato | con chi ce l’ha
Un finale di partita già incandescente si è trasformato in un episodio di forte tensione tra Luciano Spalletti e un tifoso della Juventus, durante la sfida casalinga contro il Cagliari. Il tecnico bianconero, noto per un carattere che non lascia spazio all’indifferenza, ha reagito con decisione dopo aver udito frasi che, dal suo punto di vista, hanno superato la soglia della sopportazione. L’episodio è stato ripreso in un video registrato dal settore occupato dai sostenitori e ha rapidamente attirato l’attenzione, mostrando un tecnico tutt’altro che disposto a lasciar correre. Leggi anche: Spalletti nuovo allenatore, la Juve rompe finalmente il silenzio: doccia fredda La partita aveva un peso specifico elevato: la vittoria per 2-1 era essenziale per dare continuità ai tre punti conquistati in Champions League nella sfida in casa del Bodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
