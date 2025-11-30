Cosa succede se Norris Verstappen e Piastri arrivassero a pari punti? La situazione e il regolamento
La corsa a tre per il titolo iridato della graduatoria riservata ai piloti nel Mondiale 2025 di F1 potrebbe concludersi anche con un pari merito, ed in quel caso per risolvere l’ex aequo bisognerebbe ricorrere al numero di secondi posti raccolti in stagione nelle gare lunghe, dato che anche il numero di successi nei GP non risolverebbe la situazione. Guardando alle vittorie nelle gare classiche, infatti, si registra la perfetta parità, a quota 7, tra il britannico Lando Norris, il neerlandese Max Verstappen e l’australiano Oscar Piastri. Nel caso in cui uno dei tre dovesse vincere l’ultimo GP, però, non potrebbe verificarsi una situazione di parità in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
