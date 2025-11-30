Cosa possiamo imparare dagli Usa e dalla festa del Ringraziamento? La gratitudine è sacra

«Il quarto giovedì di novembre - quest’anno lo scorso 27 - il popolo americano celebra il «thankgiving day», il giorno del ringraziamento. È una delle poche feste a stelle e strisce che non abbiamo copiato, a differenza ad esempio di Halloween. Dall’angolo di vista che è il confessionale posso dire: purtroppo! Nel 1621 un gruppo di Padri Pellegrini salpò dall’Inghilterra alla volta del Nuovo Mondo e sbarcò a Cape Cod (Massachusetts) in un inverno durissimo, salvandosi dal freddo e dalla fame grazie all’ospitalità della tribù indiana di Wampanoag. Chi non condivise gli aiuti morì. Tempo dopo fecero un grande banchetto insieme alla tribù indiana come ringraziamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa possiamo imparare dagli Usa e dalla festa del Ringraziamento? La gratitudine è sacra

