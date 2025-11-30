Corso di laurea negato ai militari interviene Piantedosi | Università non è sezione di partito
Una scelta “incomprensibile” quella dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia riservato ai militari. Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene sulla vicenda che ha già attirato critiche da altri esponenti del governo tra cui il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
«Ho chiesto all'Università di Bologna di avviare un corso di laurea per 10-15 dei miei ufficiali. Non hanno voluto avviare questo corso per timore di militarizzare la facoltà» - facebook.com Vai su Facebook
Corso di filosofia negato ai militari all’Unibo, infuria la polemica. Piantedosi: “Decisione incomprensibile”. Crosetto: “Altri rettori pronti ad accoglierli” - Bufera in Ateneo, il ministro dell’Interno: “Mi addolora che tutto questo sia avvenuto in una città colta e aperta come Bologna. Da ilrestodelcarlino.it
Corso di laurea negato ai militari, interviene Piantedosi: "Università non è sezione di partito" - Il ministro dell'Interno sulla scelta dell'Unibo di non attivare il corso in Filosofia: "Incomprensibile" Una scelta “incomprensibile” quella dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un c ... Riporta bolognatoday.it
Il no dell'ateneo di Bologna al corso per militari. La reazione del Generale Masiello e del governo - Stati Generali della Ripartenza, il Capo stato maggiore attacca l'Università. Lo riporta msn.com