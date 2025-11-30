Corso di laurea negato ai militari interviene Piantedosi | Università non è sezione di partito

Una scelta “incomprensibile” quella dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un corso di laurea in Filosofia riservato ai militari. Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene sulla vicenda che ha già attirato critiche da altri esponenti del governo tra cui il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

corso laurea negato militariCorso di filosofia negato ai militari all’Unibo, infuria la polemica. Piantedosi: “Decisione incomprensibile”. Crosetto: “Altri rettori pronti ad accoglierli” - Bufera in Ateneo, il ministro dell’Interno: “Mi addolora che tutto questo sia avvenuto in una città colta e aperta come Bologna. Da ilrestodelcarlino.it

corso laurea negato militariCorso di laurea negato ai militari, interviene Piantedosi: "Università non è sezione di partito" - Il ministro dell'Interno sulla scelta dell'Unibo di non attivare il corso in Filosofia: "Incomprensibile" Una scelta “incomprensibile” quella dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un c ... Riporta bolognatoday.it

corso laurea negato militariIl no dell'ateneo di Bologna al corso per militari. La reazione del Generale Masiello e del governo - Stati Generali della Ripartenza, il Capo stato maggiore attacca l'Università. Lo riporta msn.com

