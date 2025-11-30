Corso di filosofia per militari No dell’Università di Bologna Bernini | Scelta deludente

L’ Università di Bologna chiude le porte in faccia a una dozzina di militari-studenti dell’Esercito, negando loro un corso di laurea in ateneo. E la politica si infiamma, partendo dall’amarezza della ministra alla Ricerca Anna Maria Bernini, che al telefono con il rettore Giovanni Molari ha mostrato tutta la sua "delusione", arrivando all’intervento del ministro alla Difesa Guido Crosetto. A sollevare il polverone, il generale Carmine Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito, che ha raccontato l’esclusione di circa 15 giovani ufficiali dell’ Accademia militare di Modena dall’ateneo. A cui Masiello aveva chiesto di "avviare un corso di laurea" in filosofia "per creare un pensiero laterale nell’esercito e uscire dallo stereotipo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

