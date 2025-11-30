Bologna, 30 novembre 2025 – La decisione di non attivare il corso di laurea in Filosofia per gli ufficiali dell' Esercito all’ Università di Bologna continua a far discutere. E’ di ieri l’accusa del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello, all’Alma Mater di aver rifiutato di attivare le lezioni per un gruppo selezionato di 15 giovani ufficiali dell' Accademia di Modena. La ministra della Ricerca Anna Maria Bernini ha palesato al telefono tutta la sua “ delusione ” al rettore, Giovanni Molari, che ha parlato di “libera scelta del dipartimento”. Oggi sul tema è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed è tornato sull’argomento anche il titolare della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corso di filosofia negato ai militari all’Unibo, infuria la polemica. Piantedosi: “Decisione incomprensibile”. Crosetto: “Altri rettori pronti ad accoglierli”