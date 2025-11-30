Corso di filosofia negato ai militari all’Unibo infuria la polemica Piantedosi | Decisione incomprensibile Crosetto | Altri rettori pronti ad accoglierli
Bologna, 30 novembre 2025 – La decisione di non attivare il corso di laurea in Filosofia per gli ufficiali dell' Esercito all’ Università di Bologna continua a far discutere. E’ di ieri l’accusa del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello, all’Alma Mater di aver rifiutato di attivare le lezioni per un gruppo selezionato di 15 giovani ufficiali dell' Accademia di Modena. La ministra della Ricerca Anna Maria Bernini ha palesato al telefono tutta la sua “ delusione ” al rettore, Giovanni Molari, che ha parlato di “libera scelta del dipartimento”. Oggi sul tema è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed è tornato sull’argomento anche il titolare della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Il rifiuto dell'Università di Bologna di ospitare un corso di filosofia per giovani ufficiali dell'Esercito, per il timore di una presunta 'militarizzazione' della Facoltà, solleva una questione seria sul rispetto dei principi costituzionali. Le Forze Armate sono previste dall - facebook.com Vai su Facebook
Grazie a @Unibo che NON accetta corso Filosofia per #militari NON si tratta di disprezzare militari,si tratta di difendere il confine invalicabile tra libertà di pensiero-fondamento della conoscenza - e dovere di OBBEDIRE ACRITICAMENTE gli ordini-fondamento Vai su X
Corso di filosofia negato ai militari all’Unibo, infuria la polemica. Piantedosi: “Decisione incomprensibile”. Crosetto: “Altri rettori pronti ad accoglierli” - Bufera in Ateneo, il ministro dell’Interno: “Mi addolora che tutto questo sia avvenuto in una città colta e aperta come Bologna. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Bologna, corso di Filosofia negato ai militari, il ministro Piantedosi: «L'università non va gestita come una sezione di partito» - Dopo il caso sollevato dal generale Masiello, interviene il ministro dell'Interno con un post sui social: «Mi addolora che sia successo in una città colta come Bologna». Secondo corrieredibologna.corriere.it
Il no dell'ateneo di Bologna al corso per militari. La reazione del Generale Masiello e del governo - Stati Generali della Ripartenza, il Capo stato maggiore attacca l'Università. Scrive msn.com