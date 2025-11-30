Corruzione in Ucraina Zelensky sempre più solo Si dimette il braccio destro

30 nov 2025

Terremoto in Ucraina, dove Andriy Yermak, capo di gabinetto e di fatto braccio destro del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha presentato le sue dimissioni. Il politico è coinvolto nello scandalo di corruzione che ha già portato il ministro della Giustizia e dell’Energia a lasciare il loro posto. È un momento delicato per Kiev, con la località strategica di Prokovsk che fa sempre più fatica a resistere e un negoziato incerto. YERMAK LASCIA "Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona per bene. Gloria all’Ucraina". Sono state queste le dichiarazioni che Andriy Yermak ha rilasciato in esclusiva al New York Post, dopo che venerdì mattina la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento per perquisirlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

