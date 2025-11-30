Corruzione in Ucraina nei Paesi baltici la minoranza russa rialza la testa

Per comprendere l’atteggiamento della Polonia nei confronti della Russia, ieri come oggi, basta la storia. Dal 1919 a marzo 1939 lo Stato maggiore dell’esercito polacco non aveva elaborato nessun piano strategico contro la Germania revanscista e riarmata, mentre nel 1935 ne aveva studiato uno dettagliato contro l’Unione Sovietica (Piano W, Wschód, est) completato nel febbraio 1939, perché la minaccia sovietica era percepita più incombente e pericolosa di quella hitleriana. Errore di calcolo, ma conoscenza approfondita del vicino slavo. Quando Varsavia predicava isolata sui rischi del plauso dell’Europa a Vladimir Putin e sul credito di fiducia senza corrispettivo, sapeva di cosa parlava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

