Inter News 24 Corrado, presidente del Pisa, si è espresso circa il futuro del giocatore e delle sue prospettive con il club: le parole sull’ex Sampdoria. Prima della sfida di campionato tra Pisa e Inter, il presidente Corrado ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo a Akinsanmiro, attaccante di proprietà nerazzurra attualmente in prestito al Pisa. Intervistato su Sport Mediaset, Corrado ha parlato delle prospettive del giocatore: «Abbiamo il diritto di riscatto, ma siamo consapevoli del fatto che l’ Inter possa esercitare il controriscatto. Pensiamo, però, che Akinsanmiro al Pisa possa aver trovato una dimensione ideale in cui completare la sua crescita», ha dichiarato il presidente del club toscano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Corrado su Akinsanmiro prima di Pisa Inter: «Può crescere al meglio qui. Ci dispiace non averlo a disposizione…»

