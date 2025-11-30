Corrado prima di Pisa Inter | Sfidiamo una squadra fortissima ma ce la giochiamo Touré? Da due anni che lo guardano tutti abbiamo parlato di tante cose

Corrado prima di Pisa Inter. Il presidente dei toscani ha parlato a Sky Sport prima del match dell’Arena Garibaldi. Le sue parole A pochi minuti dal calcio d’inizio di Pisa Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando lo stato della squadra, il valore dell’avversario e alcuni temi di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Corrado prima di Pisa Inter: «Sfidiamo una squadra fortissima, ma ce la giochiamo. Touré? Da due anni che lo guardano tutti, abbiamo parlato di tante cose»

