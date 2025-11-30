Corpo senza vita ritrovato al lato della strada a Pontinia appartiene a un 37enne | aperte le indagini per omicidio
Un cadavere è stato trovato la scorsa notte a Pontinia, in provincia di Latina, sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Corpo senza vita ritrovato al lato della strada a Pontinia, appartiene a un 37enne: aperte le indagini per omicidio
