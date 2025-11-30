Corpo senza vita ritrovato al lato della strada a Pontinia appartiene a un 37enne | aperte le indagini per omicidio

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cadavere è stato trovato la scorsa notte a Pontinia, in provincia di Latina, sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

corpo senza vita ritrovatoCorpo senza vita ritrovato al lato della strada a Pontinia, appartiene a un 37enne: aperte le indagini per omicidio - Un cadavere è stato trovato la scorsa notte a Pontinia, in provincia di Latina, sul ciglio della strada. Lo riporta fanpage.it

corpo senza vita ritrovatoAmaseno, muore durante una battuta caccia: ritrovato nei boschi il corpo senza vita di un 61enne - Tragico epilogo nella serata del 29 novembre per le ricerche dell’uomo scomparso nei boschi di Amaseno, in provincia di Frosinone: è stato ritrovato senza vita Giuseppe Boccia, ... msn.com scrive

corpo senza vita ritrovatoRitrovato il corpo senza vita di un uomo nei boschi della valle del Treja - Potrebbe essere Andrea Gentili, oggi il recupero della salma e il trasferimento al cimitero di San Lazzaro per gli accertamenti medico- civonline.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corpo Senza Vita Ritrovato