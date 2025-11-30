corea del nord kim jong un ora pensa a modernizzare i caccia nuovi mezzi militari strategici e un nuovo compito

Roma, 30 novembre 2025 - La Corea del Nord continua ad armarsi pesantemente, e dopo i vari test missilistici, le nuove navi per la Marina, ora il leader nordcoreano Kim Jong-un punta a rafforzare la sua aviazione. Naturalmente lo zampino di Mosca, almeno in fatto di tecnologia, sembra scontato dopo le collaborazioni militari in Ucraina e le nuove intese tra Corea del Nord e Russia. epaselect epa12558795 A photo released by the official Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un (C) and his daughter Kim Ju Ae visiting the Kalma Airport of the 59th Kil Yong Jo Hero Flying Group of the Second Air Wing to mark the 80th founding anniversary of the Korean People's Army (KPA) Air Force in Pyongyang, North Korea, 28 November 2025 (issued 30 November 2025). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

