Duplice omicidio a Firenze, nel quartiere residenziale di Gavinana: nel pomeriggio di oggi due coniugi sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Secondo le prime ricostruzioni, le morti sarebbero riconducibili a ferite da arma da taglio.e vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 ann i. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all’interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento. Il duplice delitto nel centro di Firenze. Secondo quanto rilevato dagli investigatori dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini con il supporto della scientifica, la coppia sarebbe stata brutalmente accoltellata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Coppia uccisa in un quartiere residenziale, torna lo spettro di un “mostro” a Firenze: sangue ovunque