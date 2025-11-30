Copa Libertadores, il Flamengo alza il trofeo al cielo per la quarta volta nella sua storia: l’ex Juventino Danilo è l’eroe della notte, un suo gol decide il match. Il Flamengo ha battuto il Palmeiras per 1-0, proprio grazie ad un’incornata di testa di Danilo nella ripresa. Il difensore ha consegnato ai rossoneri la competizione più prestigiosa del Sudamerica, assicurando al Flamengo un posto ai prossimi Mondiali per Club del 2029. Copa Libertadores, quante emozioni tra Flamengo e Palmeiras. Con la vittoria di ieri il Flamengo ha conquistato il suo quarto titolo di Copa Libertadores dopo i successi del 1981, 2019 e 2022. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Copa Libertadores, un ex Serie A consegna la coppa al Flamengo: è l’eroe della stagione