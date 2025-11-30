Copa Libertadores un ex Serie A consegna la coppa al Flamengo | è l’eroe della stagione
Copa Libertadores, il Flamengo alza il trofeo al cielo per la quarta volta nella sua storia: l’ex Juventino Danilo è l’eroe della notte, un suo gol decide il match. Il Flamengo ha battuto il Palmeiras per 1-0, proprio grazie ad un’incornata di testa di Danilo nella ripresa. Il difensore ha consegnato ai rossoneri la competizione più prestigiosa del Sudamerica, assicurando al Flamengo un posto ai prossimi Mondiali per Club del 2029. Copa Libertadores, quante emozioni tra Flamengo e Palmeiras. Con la vittoria di ieri il Flamengo ha conquistato il suo quarto titolo di Copa Libertadores dopo i successi del 1981, 2019 e 2022. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Approfondisci con queste news
Il Flamengo ha vinto la Copa Libertadores superando il Palmeiras con un gol di Danilo. Ma ci piace soprattutto sottolineare questa giocata all'insegna del proficuo dialogo interreligioso firmata dal mai dimenticato ERICK PULGAR: Cartellino giallo. Via, circolar - facebook.com Vai su Facebook
Danilo va in orbita e decide la Coppa Libertadores! ? L'ex Juve è il primo giocatore nella storia ad aver vinto per due volte la Copa Libertadores e per due volte la UEFA Champions League (con il Real Madrid) : #Libertadores #Flamengo #Danilo Vai su X
Palmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni - Questa sera alle 22:00 ore italiane si disputa la Finale di Copa Libertadores in un derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Flamengo ... Come scrive fanpage.it
Palmeiras-Flamengo 0-1: l'ex juventino Danilo regala la Copa Libertadores al Mengao - Il gol di testa dell'ex capitano della Juventus vale il quarto titolo della storia rossonera, Filipe Luis dopo aver vinto il trofeo da giocatore fa il bis da allenatore ... Si legge su msn.com
Flamengo boom boom: chi è l'ex Juve che regala la quarta Libertadores? - Una redenzione sportiva, un ritorno alle origini, un urlo liberatorio che lo consegna per sempre alla mitologia del club carioca. Da tag24.it