Copa Libertadores un ex Serie A consegna la coppa al Flamengo | è l’eroe della stagione

Rompipallone.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Copa Libertadores, il Flamengo alza il trofeo al cielo per la quarta volta nella sua storia: l’ex Juventino Danilo è l’eroe della notte, un suo gol decide il match. Il Flamengo ha battuto il Palmeiras per 1-0, proprio grazie ad un’incornata di testa di Danilo nella ripresa. Il difensore ha consegnato ai rossoneri la competizione più prestigiosa del Sudamerica, assicurando al Flamengo un posto ai prossimi Mondiali per Club del 2029.  Copa Libertadores, quante emozioni tra Flamengo e Palmeiras. Con la vittoria di ieri il Flamengo ha conquistato il suo quarto titolo di Copa Libertadores dopo i successi del 1981, 2019 e 2022. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

copa libertadores un ex serie a consegna la coppa al flamengo 232 l8217eroe della stagione

© Rompipallone.it - Copa Libertadores, un ex Serie A consegna la coppa al Flamengo: è l’eroe della stagione

Approfondisci con queste news

copa libertadores ex seriePalmeiras-Flamengo in finale di Copa Libertadores, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni - Questa sera alle 22:00 ore italiane si disputa la Finale di Copa Libertadores in un derby tutto brasiliano tra Palmeiras e Flamengo ... Come scrive fanpage.it

copa libertadores ex seriePalmeiras-Flamengo 0-1: l'ex juventino Danilo regala la Copa Libertadores al Mengao - Il gol di testa dell'ex capitano della Juventus vale il quarto titolo della storia rossonera, Filipe Luis dopo aver vinto il trofeo da giocatore fa il bis da allenatore ... Si legge su msn.com

copa libertadores ex serieFlamengo boom boom: chi è l'ex Juve che regala la quarta Libertadores? - Una redenzione sportiva, un ritorno alle origini, un urlo liberatorio che lo consegna per sempre alla mitologia del club carioca. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Copa Libertadores Ex Serie