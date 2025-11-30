Copa Libertadores al Flamengo | per battere il Palmeiras basta un goal di Danilo ex Juventus

2025-11-29 23:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore brasiliano nella storia: è alla seconda Libertadores dopo le 2 Champions vinte col Real Madrid. Il Flamengo è campione del Sudamerica. Nella finale della Copa Libertadores la squadra allenata da Filipe Luis batte 1-0 il Palmeiras grazie a un colpo di testa di Danilo su calcio d’angolo battuto da De Arrascaeta. Il difensore brasiliano ex Juventus, che ha conquistato 2 Champions League al Real Madrid nel 2016 e nel 2017, aveva già vinto questa competizione col Santos nel 2011, quando era andato in goal insieme a Neymar nel 2-1 al Penarol dopo lo 0-0 dell’andata in Uruguay. 🔗 Leggi su Justcalcio.com