Copa Libertadores al Flamengo | per battere il Palmeiras basta un goal di Danilo ex Juventus
2025-11-29 23:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore brasiliano nella storia: è alla seconda Libertadores dopo le 2 Champions vinte col Real Madrid. Il Flamengo è campione del Sudamerica. Nella finale della Copa Libertadores la squadra allenata da Filipe Luis batte 1-0 il Palmeiras grazie a un colpo di testa di Danilo su calcio d’angolo battuto da De Arrascaeta. Il difensore brasiliano ex Juventus, che ha conquistato 2 Champions League al Real Madrid nel 2016 e nel 2017, aveva già vinto questa competizione col Santos nel 2011, quando era andato in goal insieme a Neymar nel 2-1 al Penarol dopo lo 0-0 dell’andata in Uruguay. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'ex Juve Danilo grande protagonista: gol decisivo nella finale della Copa Libertadores e sogno realizzato per il brasiliano La sua rete, siglata al 67' nell'ultimo atto contro il Palmeiras, regala il quarto successo nella competizione al club rossonero #Juve # - facebook.com Vai su Facebook
Un gol di #Danilo Luiz regala la Copa Libertadores al #Flamengo Vai su X
Copa Libertadores al Flamengo: per battere il Palmeiras basta un goal di Danilo, ex Juventus - 0 il Palmeiras grazie a un colpo di testa di Danilo su calcio d'angolo battuto da ... Segnala msn.com
Il Flamengo vince la Coppa Libertadores: l'ex Juve Danilo stende il Palmeiras - Quarto successo per i rossoneri di Rio, che vincono il derby in finale contro i connazionali grazie ad un colpo di testa nella ripresa dell'ex bianconero ... Si legge su msn.com
Il Flamengo vince la Copa Libertadores - Un colpo di testa di Danilo nel secondo tempo ha permesso al Flamengo di conquistare il suo quarto titolo della Copa Libertadores e di qualificarsi per la Coppa Intercontinentale FIFA 2025. Si legge su fifa.com