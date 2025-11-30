Il Flamengo è campione del Sudamerica per la quarta volta nella sua storia. Nella finale della Copa Libertadores 2025, giocata all’Estadio Monumental di Lima, i rossoneri hanno battuto di misura i connazionali del Palmeiras grazie ad una rete, realizzata a metà ripresa, dal capitano Danilo. Per il Brasile si tratta del settimo successo fi la dal 2019 ad oggi. COPA LIBERTADORES 2025: TRIONFA IL FLAMENGO, DECIDE DANILO Il derby brasiliano non tradisce le attese e si presenta spigoloso fin dall’inizio. Inizio favorevole al Flamengo, poi però il Palmeiras riesce a prendere le misure e ad equilibrare la gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Copa Libertadores 2025: trionfa il Flamengo, Danilo stende il Palmeiras in finale