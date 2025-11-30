Copa Libertadores 2025 | trionfa il Flamengo Danilo stende il Palmeiras in finale
Il Flamengo è campione del Sudamerica per la quarta volta nella sua storia. Nella finale della Copa Libertadores 2025, giocata all’Estadio Monumental di Lima, i rossoneri hanno battuto di misura i connazionali del Palmeiras grazie ad una rete, realizzata a metà ripresa, dal capitano Danilo. Per il Brasile si tratta del settimo successo fi la dal 2019 ad oggi. COPA LIBERTADORES 2025: TRIONFA IL FLAMENGO, DECIDE DANILO Il derby brasiliano non tradisce le attese e si presenta spigoloso fin dall’inizio. Inizio favorevole al Flamengo, poi però il Palmeiras riesce a prendere le misure e ad equilibrare la gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Danilo segna e consegna la Libertadores al Flamengo A fine partita l'ex juventino non trattiene l'emozione #CopaLibertadores #Danilo #Flamengo Vai su X
L'ex Juve Danilo grande protagonista: gol decisivo nella finale della Copa Libertadores e sogno realizzato per il brasiliano La sua rete, siglata al 67' nell'ultimo atto contro il Palmeiras, regala il quarto successo nella competizione al club rossonero #Juve # - facebook.com Vai su Facebook
Libertadores, Danilo nella storia del calcio: l’ex Juve segna e trionfa - Il difensore brasiliano ha deciso il trionfo del Flamengo in finale contro il Palmeiras. tuttosport.com scrive
Coppa Libertadores, trionfo Flamengo: Palmeiras battuto 1-0 con un gol di Danilo - In Perù l'ultimo atto del trofeo sudamericano tra le due blasonata formazioni brasiliane: segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti ... Si legge su msn.com
Diretta/ Palmeiras Flamengo (risultato finale 0-1): Danilo decisivo! (Finale Coppa Libertadores 2025) - Diretta Palmeiras Flamengo streaming, video, tv: quote, probabili formazioni dallo Stadio Monumental di Lima in Perù per la finale della Coppa Libertadores 2025 ... Scrive ilsussidiario.net