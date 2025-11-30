Convocati d’urgenza Milly Carlucci produzione concorrenti | è caos totale a Ballando con le stelle

Caffeinamagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per settimane l’edizione in corso di Ballando Con le Stelle era sembrata avviata verso una stagione sorprendentemente pacifica, quasi una parentesi serena rispetto agli scossoni, alle tensioni e alle ruggini che nelle scorse annate avevano spesso tolto il sonno a giurati, concorrenti e autori. Ma negli ultimi giorni quel fragile equilibrio si è incrinato all’improvviso, lasciando emergere una serie di fratture che ora stanno riscrivendo l’atmosfera del programma. Accuse incrociate, sospetti, ammissioni a metà e voci sempre più fitte si stanno intrecciando alla vigilia di una nuova puntata che potrebbe rivelarsi decisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Milly Carlucci e Maria De Filippi, le primedonne in campo per la sfida tv del sabato sera - La vera sfida tra Rai e Mediaset, in una stagione in cui non si fanno sconti, è partita ieri con l’offerta del sabato sera in cui la tv generalista si divide la platea: ... Segnala repubblica.it

Milly Carlucci: "Vi svelo chi è la vera rivelazione di quest'anno a Ballando con le Stelle" - it, di vivere in prima persona emozioni, entusiasmo e dettagli che da casa sfuggono, dai dietro le ... Scrive ilgiornale.it

Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle non si eredita, chi mi succederà sarà deciso dalla Rai” - Milly Carlucci presenta la nuova edizione di Ballando con le Stelle e parla anche di un futuro del programma dopo la sua era alla conduzione: “Scaramanticamente toccherebbe fare le corna perché le ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Convocati D8217urgenza Milly Carlucci