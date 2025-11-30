Convocati Bologna ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, in programma domani alle 20.45, il Bologna di Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati ufficiali. Il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con diverse assenze . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile

News recenti che potrebbero piacerti

La lista dei rossoblù convocati per #BolognaCremonese #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook

CONVOCATI BOLOGNA-SALISBURGO Questa la lista dei convocati di #BolognaSalisburgo, entra in ListaB il giovane portiere classe 2008 #Franceschelli, in ListaA #Dominguez Vai su X

Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! La decisione su Immobile - Convocati Bologna, ecco le scelte di Vincenzo Italia per il match contro la Cremonese della tredicesima giornata! Lo riporta calcionews24.com

Bologna, i convocati: si ferma Vitik, ok Cambiaghi e Rowe - Sono 24 i calciatori convocati da Vincenzo Italiano peer la sfida tra Bologna e Cremonese in programma domani sera. Da fantacalcio.it

Convocati Bologna, le scelte di Italiano per la sfida contro l’Udinese della dodicesima giornata: la decisione su Immobile e l’assenza di Skorupski - Convocati Bologna, le scelte di Italiano per la sfida contro l’Udinese della dodicesima giornata: il tecnico ritrova il secondo portiere Come comunicato dal Bologna tramite i propri canali ufficiali, ... Riporta calcionews24.com