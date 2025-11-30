Contrordine gli studenti sanno ancora scrivere | la prova in 50 anni di temi
Zanichelli e Ateneo di Bologna hanno confrontato gli elaborati della Maturità dal 1967 al 2012. Per scoprire che le competenze non sono crollate. 🔗 Leggi su Repubblica.it
