Controlli tra le vie della movida sempre alto il numero di parcheggiatori presenti | sanzionati in nove

Anche questo fine settimana è stato caratterizzato da un servizio di controllo interforze nel centro storico di Catania, disposto con ordinanza del questore e inserito nel quadro delle attività concordate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è sempre quello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Controlli del sabato sera nelle vie della movida a Milano: verifiche su 1383 persone milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Controlli mirati della Polizia di Stato nella movida crotonese: scoperti 13 grammi di cocaina suddivisi in dosi. L'arrestato era già noto alle forze dell’ordine - facebook.com Vai su Facebook

Movida sicura, controlli interforze tra centro e lungomare: sanzioni e sequestri - I presìdi hanno interessato le principali aree della movida: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, via San Filomena, via Gemmellaro, piazza ... Come scrive cataniaoggi.it

Catania, movida sicura: controlli e multe nel fine settimana - Come ogni fine settimana, anche questo weekend di novembre è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del Questore di Catania nell’ambito di q ... Da catanianews.it

Controlli Alto Impatto – Movida Sicura: arresti, denunce e sanzioni nel centro città - Nella serata di sabato 22 novembre, la Questura di Terni ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza della movida e a prevenire reati predatori, ... Come scrive corrieredellumbria.it