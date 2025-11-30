Continassa Juve | ecco quando gli esami per Vlahovic Fissato l’appuntamento per la conferenza stampa di Spalletti di Coppa Italia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Rimandato a domani il passaggio di Vlahovic al JMedical per approfondire gli esami rispetto all’infortunio rimediato contro il Cagliari. Fissata per domani alle 16 la conferenza stampa di Spalletti pre Udinese di Coppa Italia. Mister Spalletti studia una mossa a sorpresa per sostituire Vlahovic Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: ecco quando gli esami per Vlahovic. Fissato l’appuntamento per la conferenza stampa di Spalletti di Coppa Italia

