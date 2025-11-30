Conti annuncia i big di Sanremo 2026 i Jalisse esclusi per la 29esima volta | e loro reagiscono con ironia sui social – Video
Video ironico dei Jalisse, anche quest’anno non entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Saremo. I due hanno seguito in diretta l’annuncio di Carlo Conti, che al Tg1 ha elencato gli artisti che parteciperanno alla kermesse, preparando per l’occorrenza dei palloncini con la scritta 29. I Jalisse hanno poi sollevato i palloncini quando il direttore artistico ha finito l’annuncio senza pronunciare il loro nome. “E la saga continua, l’anno prossimo facciamo cifra tonda”, commentano. Più polemico il post che accompagna il video: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, scrivono i Jalisse L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Oggi Carlo Conti svelerà i 30 artisti del Festival di Sanremo 2026 durante il Tg1 delle 13:30. Attesa e pronostici in fermento. https://serial.everyeye.it/notizie/sanremo-2026-carlo-conti-annuncia-cantanti-gara-aggiornamenti-diretta-845274.html?utm_medium= - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo, il giorno dell’annuncio di Conti. Tommaso Paradiso e Angelina Mango in pole position Vai su X
Carlo Conti annuncia in diretta i Big in gara a Sanremo 2026: da Elettra Lamborghinie a Fedez con Masini, ecco chi c’è - Carlo Conti è tornato in diretta nell’edizione delle 13:30 del Tg1 di oggi, domenica 20 novembre, per il tradizionale annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2026. Scrive gossip.it
Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti - Carlo Conti annuncia all'edizione del Tg1 delle 13:30 di domenica 30 novembre i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2026 ... Riporta fanpage.it
Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, la diretta - Festival di Sanremo 2026: annunciato l'elenco dei Big da Carlo Conti. Riporta donnaglamour.it