Conti annuncia i big di Sanremo 2026 i Jalisse esclusi per la 29esima volta | e loro reagiscono con ironia sui social – Video

Video ironico dei Jalisse, anche quest’anno non entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Saremo. I due hanno seguito in diretta l’annuncio di Carlo Conti, che al Tg1 ha elencato gli artisti che parteciperanno alla kermesse, preparando per l’occorrenza dei palloncini con la scritta 29. I Jalisse hanno poi sollevato i palloncini quando il direttore artistico ha finito l’annuncio senza pronunciare il loro nome. “E la saga continua, l’anno prossimo facciamo cifra tonda”, commentano. Più polemico il post che accompagna il video: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, scrivono i Jalisse L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

