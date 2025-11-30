Conte incarta Gasperini, il Napoli domina e vince contro la Roma. All’Olimpico gli azzurri, nonostante i tanti infortuni eccellenti, mostrano superiorità tecnica e fisica con i giallorossi che tirano in porta solo al 90°. Neres e Hojlund è una nuova coppia d’attacco e il 3-4-2-1 è il modulo che è diventato il vestito buono per questa fase di campionato. Nel primo tempo il primo quarto d’ora vede un Napoli aggressivo che si rende pericoloso per due volte con Hojlund. La velocità del danese e di Neres mette in difficoltà la difesa giallorossa a inizio gara, i romanisti di difendono con falli tattici e anche decisi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte è primo senza Lukaku (da agosto), De Bruyne (da un mese) e Anguissa (da 3 partite)