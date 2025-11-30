L’elevata presenza sul mercato di patate nazionali ed estere ha portato a una diminuzione dei prezzi. Ma è proprio in questo contesto che al Consorzio di Tutela della Patata Dop di Bologna viene riconosciuto, ulteriormente, il suo valore, "fatto di unicità e bontà, oltre che per le garanzie dell’origine che offre". A dirlo è Davide Martelli, presidente del Consorzio, che ora "prevede il picco delle vendite in occasione delle festività natalizie e del mese di gennaio in concomitanza con la programmazione degli spot televisivi". Presidente Martelli, com’è iniziata la campagna 20252026? "È stata caratterizzata da una primavera piovosa che ha comportato difficoltà alle semine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consorzio Patata Dop di Bologna: "Unicità e bontà, valori da tutelare"