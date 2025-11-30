Consorzio Patata Dop di Bologna | Unicità e bontà valori da tutelare
L’elevata presenza sul mercato di patate nazionali ed estere ha portato a una diminuzione dei prezzi. Ma è proprio in questo contesto che al Consorzio di Tutela della Patata Dop di Bologna viene riconosciuto, ulteriormente, il suo valore, "fatto di unicità e bontà, oltre che per le garanzie dell’origine che offre". A dirlo è Davide Martelli, presidente del Consorzio, che ora "prevede il picco delle vendite in occasione delle festività natalizie e del mese di gennaio in concomitanza con la programmazione degli spot televisivi". Presidente Martelli, com’è iniziata la campagna 20252026? "È stata caratterizzata da una primavera piovosa che ha comportato difficoltà alle semine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Acqua Campus Fucino – Irrigazione di precisione della patata Venerdì 28 novembre, alle 16.00 al ristorante Guerrinuccio di Celano, una giornata tecnica dedicata a soluzioni innovative per gli impianti irrigui nel Fucino. Un evento promosso dal Consorzio di B - facebook.com Vai su Facebook
Consorzio Patata Dop di Bologna: "Unicità e bontà, valori da tutelare" - "Nelle confezioni di Patate di Bologna Dop, oltre a una grafica rinnovata, il consumatore trova anche un Qr code. Si legge su msn.com
Patata di Bologna Dop: sfida gourmet con 7 chef innovatori - Il progetto "Taste Innovators" valorizza la varietà Primura con ricette creative e sostenibili, puntando su autenticità e mercato Horeca ... Riporta myfruit.it
Lo chef Paolo Giraldo (Uva a Padova) ambasciatore della Patata di Bologna Dop - La Versione dello chef’ che coinvolge 7 cuochi da Emilia- Scrive padovaoggi.it