Consorzio oltre 19 milioni per la sicurezza idraulica

Oltre 19 milioni per la sicurezza idraulica e ambientale. il Consorzio adotta il piano delle attività di bonifica 2026. Un piano ambizioso, condiviso con tutti i 64 Comuni del comprensorio e pronto per essere trasmesso alla Regione: è il Piano delle attività di bonifica che è stato ufficialmente adottato dal Consorzio di bonifica Toscana Nord nel corso dell’assemblea consortile che si è tenuta in modalità mista presso la sede di Viareggio. Al centro della programmazione per il prossimo anno, un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro destinato alla manutenzione ordinaria del reticolo idraulico, alla vigilanza sulle opere di bonifica e alla gestione ambientale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio, oltre 19 milioni per la sicurezza idraulica

