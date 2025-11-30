Consiglio generale Cisl Funzione Pubblica | prosegue l' impegno per consolidare la presenza sul territorio
Si è tenuto presso la sala meeting della Rondanina di Alseno il Consiglio Generale FP CISL Parma Piacenza. "Una giornata, prima di tutto di incontro con i delegati - ha detto il Segretario Generale Giovanni Oliva, introducendo l'argomento principale: il bilancio dell’anno - Dobbiamo innanzitutto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Consiglio generale dei Collegi Ufficiali dei Podologi lancia la campagna “Callus Zero, amputatio nulla”, con un obiettivo chiaro: ricordare che la prevenzione è lo strumento più efficace per evitare gravi complicazioni del piede diabetico. I dati sono forti: • 1 su - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio Generale Filca Liguria, conclusioni segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri dopo relazione segretario generale Filca Liguria Tafaria: “Sicurezza sul lavoro, bisogna diffondere cultura nuova: prevenzione e formazione non sono un costo” ha Vai su X
Consiglio generale Cisl Funzione Pubblica: prosegue l'impegno per consolidare la presenza sul territorio - Ai presenti è stato illustrato il percorso svolto nel corso dell’anno, la riorganizzazione interna e i presidi attivati sul territorio ... Come scrive parmatoday.it
Cisl Fp Marche: responsabilità, dialogo e presenza sul territorio. Domani il Consiglio Generale con la Segreteria Nazionale - OSIMO – Si terrà domani, martedì 4 novembre, presso il G Hotel di Osimo, il Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica Marche, alla presenza del Segretario Generale Nazionale CISL FP, Roberto ... Scrive corriereadriatico.it
Bertaina segretario generale Cisl Funzione Pubblica Torino - Alessandro Bertaina è il nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Torino e Canavese (Cisl Fp). Scrive ansa.it