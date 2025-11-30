Consiglio danneggiato Troiani si dimetta
Civitanova Marche, 30 novembre 2025 – “Il presidente del consiglio comunale è inadatto a rivestire il ruolo istituzionale che ricopre. Lo invitiamo a dimettersi, perché con il suo operato ha causato danni al Comune e allo stesso consesso consiliare”, questo il messaggio firmato Lega più Civici. Diventa un caso politico la sentenza Cristallo, con cui il Tar ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’aula il 5 novembre del 2024, ha annullato la delibera che bocciava la variante di Costamartina e ha imposto all’amministrazione di riportare presto la questione al voto. Una sentenza che ha accolto tutte le ragioni esposte dalla immobiliare della famiglia Ercoli nel ricorso, presentato contro il Comune e contro Fausto Troiani, presidente del consiglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
