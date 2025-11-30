Coniugi trovati morti in casa a Firenze | l’ipotesi è omicidio-suicidio
FIRENZE – Una scoperta agghiacciante ha scosso la tranquillità del quartiere residenziale di Gavinana, a Firenze. Nel pomeriggio di oggi (30 novembre), due coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini, con corpi che presentavano ferite compatibili con un’arma da taglio. Le vittime sono state identificate come Franco Giorgi, 74 anni, noto in città per essere il titolare di un’importante galleria di antiquariato, e la moglie, Gianna Di Nardo, 68 anni. Le indagini e l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. L’allarme è scattato intorno alle 14,30. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, per i coniugi non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - facebook.com Vai su Facebook
Marito e moglie sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa, con ferite d'arma da taglio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, a quella di un caso di omicidio-suicidio. #ANSA Vai su X
Firenze, coniugi trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: tra le ipotesi anche l'omicidio-suicidio - I corpi erano nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini, l'allarme è stato dato dai vicini ... Come scrive adnkronos.com
Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Si legge su iltempo.it
Firenze, coniugi trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: si fa strada l'ipotesi del duplice delitto - Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, due coniugi sono stati trovati senza vita all'interno d ... Si legge su msn.com