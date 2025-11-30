Coniugi trovati morti in casa a Firenze | l’ipotesi è omicidio-suicidio

FIRENZE – Una scoperta agghiacciante ha scosso la tranquillità del quartiere residenziale di Gavinana, a Firenze. Nel pomeriggio di oggi (30 novembre), due coniugi sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini, con corpi che presentavano ferite compatibili con un’arma da taglio. Le vittime sono state identificate come Franco Giorgi, 74 anni, noto in città per essere il titolare di un’importante galleria di antiquariato, e la moglie, Gianna Di Nardo, 68 anni. Le indagini e l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. L’allarme è scattato intorno alle 14,30. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, per i coniugi non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

