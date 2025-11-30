Al via l’effervescenza del Natale che anima vie, piazze e boulevard della Ville Lumière. E come ogni anno i grandi magazzini parigini fanno a gara per sfoggiare gli allestimenti natalizi più incredibili concepiti da artisti e designer di calibro. Dai classici Printemps e Galeries Lafayette, allo storico BHV passando dall’elegante Bon Marché Rive Gauche e dalla ricercata Samaritaine, ogni insegna svela il suo universo e riveste Parigi di un tocco di magia supplementare per le festività. Samaritaine. Di fronte al Pont Neuf, il più intimo dei grands magasins parigini per questo Natale si trasforma in un immenso regalo da scartare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conigli, fiocchi, cagnolini e folletti: a Parigi la tradizione natalizia invade le vetrine con brio e sartorialità