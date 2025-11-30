Coni | premi speciali Sono state consegnate tutte le ‘Benemerenze’ riferite all’anno 2023

SIENA Un momento di condivisione, di sport e di eccellenze. Di passione e impegno: il Coni Siena ha consegnato ieri le Benemerenze sportive riferite all’anno 2023. "Un momento in cui si consacrano i grandi risultati degli atleti – dice il delegato, Paolo Ridolfi –, l’impegno degli allenatori e dei dirigenti che, spesso volontari, hanno un ruolo fondamentale, sono alla base del nostro movimento, basato sulle società più o meno grandi, da cui poi le federazioni attingono per andare a vincere le medaglie". Le premiazioni sono state precedute dalla tavola rotonda ‘Allenare le persone, non le prestazioni’, moderata da Marco Bonifazi, con la partecipazione di Massimo Caponeri, secondo allenatore della Nazionale di pallavolo, Patrizio Forci, Roberto Fanciulli, Andrea Friscelli e Giovanni Visibelli, la staffetta vittoriosa del 1965, e Sabrina Benucci coach della Nazionale paralimpica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

