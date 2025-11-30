Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Pro Vercelli | il tecnico analizza il pareggio dei nerazzurri
Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Pro Vercelli, le dichiarazioni di Vecchi dopo il 1-1 di oggi: un’analisi della partita e delle prestazioni individuali. Nel post-partita contro la Pro Vercelli, il tecnico dell’Inter U23, Stefano Vecchi, ha parlato del pareggio che ha visto la sua squadra soffrire nel primo tempo, ma riprendersi nel corso della gara. “Abbiamo sofferto molto la Pro Vercelli nei primi 15 minuti, abbiamo subito gol e rischiato”, ha dichiarato Vecchi. Tuttavia, il tecnico ha evidenziato una netta crescita della squadra nella seconda metà della partita, quando l’ Inter U23 ha preso campo, creando diverse occasioni da gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
