Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia | quando parla alla vigilia del match L’orario ufficiale
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Coppa Italia. Il tecnico annuncerà le scelte tattiche e il piano per il debutto nella competizione. La Juventus si prepara per l’esordio stagionale in Coppa Italia. Alla vigilia dell’ottavo di finale che vedrà i bianconeri ospitare l’ Udinese all’ Allianz Stadium, l’allenatore Luciano Spalletti incontrerà i media in conferenza stampa. L’appuntamento con la stampa è fissato per domani, lunedì, alle ore 16:00 all’Allianz Stadium. La conferenza stampa sarà un momento cruciale per capire le scelte di Spalletti in vista dell’impegno infrasettimanale, una partita fondamentale per le ambizioni stagionali della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
A Verona per la conferenza stampa di analisi del voto regionale. La Lega è il primo partito della città e siamo assolutamente orgogliosi di questo risultato per cui ringrazio in modo particolare militanti e segretari di sezione per il lavoro svolto. Ora vogliamo pren - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato verbalmente la giornalista di CBS News Nancy Cordes durante una conferenza stampa nello Studio Ovale, dandole della "stupida" dopo una domanda sull'ingresso dei rifugiati afgani in Usa. La reporte Vai su X
Ecco perché Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cagliari - Domani per la Juventus sarà già vigilia della sfida contro il Cagliari, ma Luciano Spalletti non terrà la classica conferenza stampa per presentare il match della ... tuttojuve.com scrive
Conferenza stampa Spalletti pre Bodo Glimt Juve, la giornata divisa tra tattica e parole. Quando parla il tecnico bianconero - Quando parla il tecnico bianconero Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è il perno della vigilia bian ... Da juventusnews24.com
Juventus, niente conferenza pre Cagliari per Spalletti a causa dello sciopero dei giornalisti - Cagliari in conferenza stampa a causa dello sciopero dei giornalisti ... Segnala gianlucadimarzio.com