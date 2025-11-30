Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese Coppa Italia | quando parla alla vigilia del match L’orario ufficiale

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Coppa Italia. Il tecnico annuncerà le scelte tattiche e il piano per il debutto nella competizione. La Juventus si prepara per l’esordio stagionale in Coppa Italia. Alla vigilia dell’ottavo di finale che vedrà i bianconeri ospitare l’ Udinese all’ Allianz Stadium, l’allenatore Luciano Spalletti incontrerà i media in conferenza stampa. L’appuntamento con la stampa è fissato per domani, lunedì, alle ore 16:00 all’Allianz Stadium. La conferenza stampa sarà un momento cruciale per capire le scelte di Spalletti in vista dell’impegno infrasettimanale, una partita fondamentale per le ambizioni stagionali della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

