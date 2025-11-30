Confartigianato Cesena lancia l' assicurazione catastrofale per le Pmi

"Al riparo da ciò che non puoi prevedere”. Confartigianato cesenate e Artigian Broker, in collaborazione con Yolo, lanciano Cat Nat, la polizza catastrofale per le micro piccole e medie imprese. Dal 1° gennaio 2026 tutte le realtà imprenditoriali dovranno essere coperte da una polizza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

