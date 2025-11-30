Condò dopo Milan-Lazio | Collu un genio | ristabilisce la giustizia salvando la faccia al VAR

Nel post-partita di Milan-Lazio il giornalista Paolo Condò ha parlato dell'episodio Pavlovic-Marusic, destinato a far discutere per molti giorni. Ecco le parole ai microfoni di 'Sky Sport 24'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò dopo Milan-Lazio: “Collu un genio: ristabilisce la giustizia salvando la faccia al VAR”

