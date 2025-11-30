Concorso Castello siciliano dell’anno 2025 Favara ambisce al primo posto | ultime ore per votare

Ultime ore a disposizione per votare il Castello chiaramontano di Favara come “Castello siciliano dellanno”.Il concorso, giunto alla seconda edizione, è promosso dal consorzio “Cultura e tradizioni dei castelli di Sicilia”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio storico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

