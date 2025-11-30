Conclusa l' evacuazione della popolazione a Legnago per consentire il disinnesco di un ordigno bellico

Si è svolto con esito positivo il delicato intervento del “Bomba Day” a Legnago. L’ordigno bellico rinvenuto in città è stato messo in sicurezza e trasferito ad Albaredo, dove verrà definitivamente neutralizzato. A darne comunicazione è stato il sindaco Paolo Longhi nella giornata di domenica 30. 🔗 Leggi su Veronasera.it

