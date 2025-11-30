dopo la vittoria col Cagliari. Francisco Conceicao ha parlato a Mediaset dopo Juve Cagliari. PARTITA – «Vincere è la cosa più importante. Dobbiamo migliorare, i primi 20’ non sono stati come avevamo preparato la partita. Ma abbiamo reagito bene e abbiamo fatto un bel lavoro dopo il gol preso». PRESTAZIONE PERSONALE – « Non sono contento al 100% perché mi è mancato quel gol, che non dovevo sbagliare. La partita si poteva chiudere prima. Lo so. Ma sono sicuro che arriveranno tanti gol con cui aiuterò la squadra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao a Mediaset: «Buona reazione ma io non sono contento al 100%. Ecco cosa ho sbagliato». Chico fa autocritica