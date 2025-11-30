Con le questioni di genere l’Onu ha perso la bussola | serve la pace il capo dell’agenzia atomica Grossi si candida a segretario con l’appoggio dell’Italia

Rafael Mariano Grossi non risparmia critiche all’Onu «assente» di fatto dai conflitti più gravi in Africa, in Medio Oriente e in Ucraina. Il capo dell’ Agenzia internazionale per l’energia atomica si candida alla guida delle Nazioni Unite con la missione apparentemente impossibile di far uscire dall’irrilevanza l’organizzazione. «Quando si fa un’analisi dei conflitti più gravi in corso, si nota una costante: l’assenza assoluta dell’Onu. Ecco perché corro come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite», afferma in un’intervista a Luca Fraioli per La Repubblica. Anche con l’appoggio del governo italiano. 🔗 Leggi su Open.online

